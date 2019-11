Ob digitale Erpressung oder Hehlerei, wer als Cyberkrimineller traditionelle Unternehmen damit bedroht, Datenbestände per Verschlüsselungssoftware unbrauchbar zu machen, oder mit gestohlenen Nutzernamen und Passwörtern für Bankkonten, Kreditkarten oder Online-Shops dealt, der kann mit genau den gleichen Mitteln auch in der Gaming-Welt mitverdienen. Schon heute handeln Datendiebe mit Zugangsdaten zu gehackten Spieler-Konten, bieten Hacker Hintertüren zum Lösen von Computerspielen auf dem elektronischen Schwarzmarkt im Netz an. Wenn es bei großen Events um zigtausende Dollar oder Euro an Preisgeld geht, kann sich das illegale Wissen darum für manchen Spieler als profitables Investment erweisen.