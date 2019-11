Und so kursieren inzwischen bereits zahlreiche bösartige, vermeintlich geschäftliche E-Mails, deren Betreff sich auf aktuelle Rabattaktionen oder auf das Weihnachtsgeschäft bezieht. Tatsächlich aber enthalten sie die besonders gefährliche Schadsoftware Emotet. Die hat im laufenden Jahr in Deutschland bereits Schäden in Millionen-Euro-Höhe verursacht. Und sie dürfte auch in den kommenden Wochen für zahlreiche weitere Ausfälle sorgen.



Wer also seine elektronische Post in den kommenden Wochen nicht besonders aufmerksam durcharbeitet, riskiert teure Schäden – bis zum Stillstand seiner IT, wenn Hacker zugeschlagen haben. Gerade jetzt gilt: Nachrichten und Anhänge darin nur öffnen, wenn deren Absender und die Echtheit der Nachricht überprüft sind!