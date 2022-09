In vielen Fällen profitieren die Kriminellen dabei von der Ignoranz ihrer Opfer gegenüber Risiken. Mitunter nutzen sie aber auch die Unsitte von Handyherstellern aus, Sicherheitslücken in älteren Smartphones nicht mehr zu schließen. Wer sich gegen Daten- und Identitätsdiebstahl wappnen will, sollte daher 2FA-Freigaben nicht blind vertrauen, sondern die Tricks und Kniffe kennen, mit denen Hacker den Sicherheitscheck zu umgehen versuchen.