Bei der CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt das gar nicht gut an. Die vom Parteivorstand eingesetzte Antragskommission lehnt solch eine harte Huawei-Sperre ab und wirbt für die Fortsetzung des bisher eher weichen Kurses der Bundesregierung. Der sieht vor, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik strenge Sicherheitsüberprüfungen aller im 5G-Netz eingesetzten technischen Komponenten vornehmen und die Vertrauenswürdigkeit der Hersteller checken soll. Damit will sie alle Sicherheitsrisiken in den Griff bekommen.