Cybersecurity: „In Russlands Cyberarmee sind einige Köpfe gerollt“

WirtschaftsWoche: Hacker aus Russland und die Cyberabteilungen der Geheimdienste sind eng vernetzt. Viele Experten im Westen fürchteten daher, dass der Krieg in der Ukraine auch online geführt würde und Cyberattacken weltweit schwere Schäden auslösen. Wie ist die Lage ein Dreivierteljahr nach Kriegsbeginn?

Mikko Hypponen: Die klassische Cyberkriminalität durch Akteure aus Russland hat massiv zugenommen. Ende vergangenen, Anfang diesen Jahres gab es eine kurze Phase, in der russische Behörden begonnen haben, konsequent gegen kriminelle Hacker vorzugehen. Da wurden in kurzer Zeit eine ganze Reihe führende Köpfe auch von gefährlichen Gruppen wie etwa Revil verhaftet. Das spiegelte sich sofort in einem Rückgang der Aktivitäten wider.