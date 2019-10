Am kommenden Montag trifft der IT-Gipfel, der als Digitalgipfel firmiert, zum 13. Mal zusammen. Wieder reist das Bundeskabinett mit Merkel an der Spitze und fast allen Ministern im Schlepptau nach Dortmund, um ihre neuesten Initiativen und Programme zur Aufholjagd auf dem Digitalmarkt vorzustellen. Wieder wird bis zur letzten Sekunde an Formulierungen in unzähligen Papieren gefeilt, die am Ende doch wieder in der Schublade verschwinden. Ideen sprudeln wie jedes Jahr reichlich. Doch bislang reichten sie nicht aus, um den digitalen Niedergang Deutschlands abzuwenden. Denn Deutschland findet sich auch nach 13 IT- und Digital-Gipfeln in der unteren Tabellenhälfte der wichtigsten Digital-Ranglisten wieder.