Wäre Jeff Bezos im Besitz eines dieser Smartphones gewesen, wären die Folgen des Angriffs – so eine erste Einschätzung des BSI – längst nicht so dramatisch gewesen. Denn anders als bei herkömmlichen Smartphones sind der dienstliche und der private Bereich auf solchen Hochsicherheitsgeräten strikt voneinander getrennt. „Üblicherweise wird Whatsapp, wenn überhaupt, im privaten und somit eher unsicheren Bereich genutzt“, heißt es aus dem BSI. Der Angriff auf Bezos hätte seine Wirkung also verfehlt: „Sensible dienstliche Daten, die im geschützten Bereich abgelegt sind, wären nicht betroffen gewesen“, so das BSI.