Es kommt nicht häufig vor, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) „Alarmstufe Rot“ auslöst. Umso bemerkenswerter ist es also, wenn die Bonner Behörde genau das tut. Wie derzeit bei einer „Hafnium“ genannten Sicherheitslücke in Microsofts weltweit millionenfach eingesetzter Kommunikationssoftware Exchange Server.