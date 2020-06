Dabei helfen die guten Drähte der Mitglieder in IT-Unternehmen und staatliche Behörden. Fast jeder habe bei der einen oder anderen Stelle schon mal gearbeitet oder vertraute Partner sitzen, sagt Rogers. „Wenn wir als Technologieexperten eine Klinik kontaktieren und einen Fehler melden wollen, führt das zu nichts. Aber wenn du die richtigen Leute bei den Sicherheitsbehörden kennst und die im Krankenhaus anrufen, dann bewirkst du was.“



Trotzdem ist ihm klar, dass die Akuthilfe in Coronazeiten nur ein erster Schritt zu mehr IT-Sicherheit in der Gesundheitsbranche sein kann. „Gegenwärtig versuchen wir, die wirklich üblen Attacken zu stoppen“, sagt Rogers. Wenn die Pandemie irgendwann abgeflaut sei, wollen sich die Cyberschützer dann den großen Rest der Baustellen vornehmen. „Und das wird noch ziemlich viel Arbeit.“



