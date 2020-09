Das ist alles andere als eine Lappalie: Nach eigenen Angaben wird Mebis an 5428 Schulen in Bayern eingesetzt und hat mehr als eine Million Menschen haben sich dort registriert: Lehrer, Eltern, Schüler. Und längst nicht jede oder jeder von ihnen wäre wohl in der Lage, kriminelle Links oder gefälschte Web-Seiten zu erkennen. Was die Lage noch prekärer macht: Die Hacker der Gruppe 0x90.space waren nach eigenen Angaben bereits im Mai auf die Schwachstellen gestoßen und hatten sie daraufhin an die Mebis-Betreiber gemeldet. Passiert ist daraufhin – nichts.



Als die für solche Sicherheitsmeldungen übliche Wartefrist von 90 Tagen abgelaufen war, hat 0x90.space die Analysen deshalb Ende August veröffentlicht. Erst danach wurden die Lücken im System geschlossen. Immerhin, das ging dann innerhalb von vier Stunden. Warum Bayerns Kultusministerium zuvor drei Monate lang untätig blieb, ist unklar - und bestenfalls mit digitaler Inkompetenz zu erklären.