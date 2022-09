Der beste Schutz gegen diese Betrugsmasche ist, wie so oft, ein gesundes Misstrauen. Vertrauenswürdige Onlineshops und erst recht Banken kontaktieren ihre Kunden prinzipiell nicht telefonisch. Und NIE fordern sie dazu auf, sensible Kontodaten telefonisch preiszugeben. Egal, wie glaubwürdig oder vermeintlich dringend der dabei am Telefon vorgegebene Grund sein mag. Wer befürchtet, dass sein digitales Konto gehackt oder gesperrt wurde, sollte stattdessen immer versuchen, sich zunächst dort online anzumelden. In den allermeisten Fällen funktioniert das nämlich problemlos. Und sollte es doch wichtige Informationen für die Nutzer geben, werden die in der Regel nach der Anmeldung direkt angezeigt oder finden sich als Kundeninformation im Postfach.