Über kaum eine Option zur Abwehr von Cyberangriffen wird in Politik und IT-Szene so vehement gestritten wie über die Frage, ob der Staat das Recht bekommen sollte, selbst Cyberattacken auf Hacker durchzuführen. Sicherheitsexperten wie Manuel Atug von der AG Kritis lehnen diese sogenannten „Hackbacks“ in der Cyberabwehr als „Gefahr für die eigene Bevölkerung“ grundsätzlich ab. Hingegen hat angesichts einer wachsenden digitalen Bedrohung aus dem Netz etwa Bundesinnenministerin Nancy Faeser erst Ende März wieder für das Bundeskriminalamt (BKA) das Recht gefordert, via Hackbacks „Angriffe zu stoppen“.