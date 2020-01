Dass derlei Schnüffelei Manchem übel aufstoßen könnte, damit rechnet offenbar auch Facebook. Erst recht, wenn die Informationen erstmals so offensichtlich werden wie durch die neue Funktion. Und so versichert der Konzern nicht bloß, er verkaufe die erfassten persönlichen Informationen nicht an Dritte. Was nicht verhindert, dass sie, wie etwa der Fall Cambridge Analytica zeigt, eben doch in falsche Hände geraten können.



Wie sich die Spuren tilgen lassen



Zusätzlich bietet Facebook nun die Möglichkeit, sowohl einzelne Einträge aus der Liste der externen Aktivitäten zu tilgen als auch den gesamten protokollierten Verlauf von seinem Nutzerprofil zu entkoppeln. Wer will, kann zudem festlegen, dass künftige Seitenbesuche gar nicht mehr mit dem eigenen Konto verknüpft werden.