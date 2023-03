Richtig ist: Jede Speicherung und jeder Austausch von Daten bietet Hackern eine Chance, diese Informationen abzugreifen und zu missbrauchen. Das ist gerade bei so sensiblen und höchst persönlichen Daten wie jenen zur Gesundheit von Menschen besonders brisant. Und es passiert, wie zahlreiche Beispiele belegen, leider trotzdem allzu oft. Wer Diebstahl und Missbrauch von Gesundheitsdaten ganz verhindern will, müsste deren Speicherung also grundsätzlich verbieten. Das aber wäre ebenso illusorisch, wie kontraproduktiv. Denn das Wissen um Vorerkrankungen und Medikation ist essenziell für den Erfolg von Therapien.