3. Auf die Anrede schauen

Achten Sie auf die Ansprache in E-Mail: Amazon, Ebay, Paypal, Ihre Bank – alle diese Anbieter kennen ihre Kunden und schreiben diese in E-Mails in der Regel mit dem korrekten Namen an; vielfach auch mit Vor- und Nachnamen. Findet sich in der Anrede dagegen nur ein unpersönliches „Lieber Kunde/liebe Kundin“ oder die einkopierte E-Mail-Adresse, dann ist das ein gutes Indiz für einen Betrugsversuch. Denn es zeigt, dass die Absender Sie als Adressaten gar nicht kennen, sondern mit ihrer Nachricht sozusagen ins Blaue zielen. Das können Sie geflissentlich ignorieren.