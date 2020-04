Die GSG 9 genießt einen legendären Ruf. Seit der erfolgreichen Befreiung der Geiseln aus der Lufthansa-Maschine „Landshut“ in Mogadischu im Herbst 1977 bereiten sich die über 250 Mitglieder dieser Spezialeinheit der Bundespolizei auf die spektakulären Einsätze bei der Bekämpfung von Terror und Schwerkriminalität vor. Wenn normale Polizeieinsätze nicht mehr ausreichen, rückt diese in St. Augustin stationierte Elitetruppe an. Der Staat will auch in scheinbar ausweglosen Situationen Stärke demonstrieren und mit eher unkonventionellen Maßnahmen – wie dem Stürmen der Lufthansa-Boeing – Geiselnahmen beenden. In der analogen Welt ist der Staat auf solche Notfälle vorbereitet. Dafür trainiert die GSG 9. Die Notwendigkeit solch einer Elite-Polizei wird deshalb auch von allen gesellschaftlichen Gruppen akzeptiert.