Nun ziehen also auch die deutschen Behörden die Daumenschrauben an: Vor wenigen Tagen verhängte der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber eine Geldbuße von immerhin 9,55 Millionen Euro gegen den Internetdienstleister 1&1 Drillisch. Die Sicherheitsmechanismen zum Schutz personenbezogener Daten in einem Callcenter, befanden die Experten der Bonner Behörde, seien bei Drillisch allzu lax gewesen.