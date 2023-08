Aber auch praktikabel? Experten für organisatorische Cybersicherheit wie Christian Schunck haben da Zweifel: „Es mag selbst in unserer vernetzten Wirtschaftswelt noch einzelne Tätigkeitsfelder geben, bei denen der Zugriff auf interne Datenbanken reicht und kein externer Netzzugang nötig ist“, sagt der Fachmann für IT-Sicherheit und Identitätsmanagement am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart. Doch im realen Büroalltag scheine eine so extreme Abschottung in den wenigsten Fällen umsetzbar, „weil sie die Beschäftigten von allen digitalisierten Geschäftsprozessen mit Kunden oder Lieferanten abschneidet.“