Dabei bieten die schnell gestrickten Chat-Apps oft faktisch keinerlei Mehrwert gegenüber dem direkten Zugriff auf ChatGPT. Die Handysoftware reicht die Nutzereingaben nur an die Programmschnittstelle des OpenAI-Bots weiter und zeigt anschließend die Antwort am Handydisplay an. „Um die Nutzer zum Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements für den im Grunde ja kostenfreien KI-Dienst zu bewegen, beschränken die Betrüger in der App oft die Abfragefunktionen auf ChatGPT deutlich“, sagt Sean Gallagher, Bedrohungsforscher beim britischen IT-Sicherheitsdienstleister Sophos. „Oder sie nerven die Nutzer der Apps durch ständige Werbeeinblendungen, die bei der Abo-Version entfallen.“