Zum Vergleich: In den USA wuchs die durchschnittliche Schadensumme um 5,5 Prozent auf 8,64 Millionen Dollar pro Sicherheitsvorfall, in Südkorea um sieben Prozent (3,12 Millionen Dollar) und in Japan sogar um 9,5 Prozent (4,19 Millionen Dollar). „Die rigiden Vorgaben der DSGVO haben in vielen Unternehmen dazu geführt, dass die Verantwortlichen – von der IT-Abteilung bis in die Geschäftsleitung – ihre IT-Systeme sehr genau angeschaut und auf Schwachstellen untersucht haben“, sagt Ashkan Vila, Cybersecurity-Spezialist in IBMs Sicherheitslabor in Kassel.