Cybersecurity: Wenn Hacker die Justiz lahmlegen

Und in den meisten Fällen gelingt das sogar. Doch auf den unteren staatlichen Ebenen – in Landesministerien, Landesbehörden und Kommunen – klaffen mitunter so große Lücken, dass sie staatlich oder kommerziell motivierte Cyberbanden jederzeit ausnutzen können. Innenminister und Bürgermeister handeln da auch nicht anders Privatpersonen. Die einen unterschätzen trotz aller Warnungen die Risiken. Den anderen fehlt das Geld, um wirksame Schutzwälle und Gegenmittel einzusetzen.



In diese Kategorie fallen auch die Universitäten, deren Verwaltungen bei höheren Investitionen in die Cyber-Sicherheit oft wenig Verständnis im Wissenschaftsbetrieb finden. Der freie Austausch von Ideen und Forschungsergebnissen ist für viele Professoren ein so hohes Gut, dass sie Einschränkungen durch höhere Sicherheitsvorkehrungen gar nicht oder nur widerwillig akzeptieren. Diese laxe Einstellung der Wissenschaftler wird sich wahrscheinlich erst ändern, wenn ihr eigenes Forschungsprojekt Opfer eines Cyberangriffs wird und – wie das Berliner Kammergericht – mehrere Tage alle Arbeiten einstellen muss.