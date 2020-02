Die Vorsichtsmaßnahme hat einen einfachen Grund: Die heute vom Band laufenden Neuwagen sind nichts anderes als rollende Computer. In smarten Fahrzeugen sorgen bis zu 400 Sensoren in- und außerhalb des Cockpits für eine „Totalüberwachung“. So formuliert es der ehemalige Bundesbeauftragte für Datenschutz Peter Schaar – und das aus gutem Grund. Denn die heutige Fahrzeuggeneration sendet über eine kleine Antenne an der Frontscheibe Unmengen an Daten in Abständen von zwei bis 30 Minuten an die Hersteller. Dazu zählen auch die Positionsdaten der GPS-Satellitenortung. Das Auto wird so zum Spion, der auch Bewegungsprofile über seinen Fahrer erstellt.