So gelang es etwa Experten des IT-Sicherheitsdienstleisters Cyberark vor wenigen Tagen, ChatGPT nicht bloß dazu zu bringen, Software zu schreiben, mit deren Hilfe Schadcode auf Computern ausgeführt werden kann. Sie waren sogar in der Lage, die Kreativität der Wissensplattform so auszunutzen, dass sie diesen Programmcode im Laufe mehrerer Abfragen immer wieder veränderte.