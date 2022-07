Allerdings betont Mike Osborne, Kryptoexperte im IBM Forschungslabor in Rüschlikon bei Zürich: „Unternehmen, die ihre IT anpassen und ihre verschlüsselten Daten auch gegen Angriffe mit Quantenrechnern schützen wollen, sollten jetzt in ihren Anwendungen und Datenspeichern nicht einfach eines der älteren in die Software einprogrammierten Kryptoverfahren durch eines der neuen ersetzen.“ Besser sei, die IT anzupassen, sodass sich die Verschlüsselung nach Bedarf modular austauschen lasse.