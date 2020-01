Die größte Gefahr für die Sicherheit von Computersystemen, so geht ein alter Spruch von IT-Experten, sitzt vor dem Rechner. Es sind also nicht Viren, sondern die völlige Gedankenlosigkeit vieler Leute, die zu Hause im Netz surfen oder in Unternehmen und Behörden für die IT verantwortlich sind, möchte man in diesen Tagen ergänzen.