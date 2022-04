Solche Netzwerke aus von Hackern gekaperten Endgeräten heißen im IT-Jargon Botnetze. Um Cyclops Blink auszuschalten, drangen die FBI-Experten übers Internet in die gehackten Geräte ein und modifizierten deren Software – ohne das Wissen, geschweige denn die Zustimmung der Eigentümer. Und das nicht bloß in den USA, sondern wohl auch in zahlreichen anderen Ländern weltweit.