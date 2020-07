Ein VPN einzurichten, ist meist weniger kompliziert als es klingt. Besitzer einer Fritzbox beispielsweise können zumindest ihre Android-Geräte ohne jede Programmierkenntnis via App mit der Box koppeln und das VPN, dann unterwegs per Fingerstreich am Handy aktivieren. Geräte mit Apples iOS oder Windows lassen ebenfalls per VPN an die Box andocken. Entscheidend ist allerdings, dass die Geräte vor der Abreise gekoppelt werden müssen, solange der Besitzer noch im heimischen WLAN eingeloggt ist.