Es ist für betroffene Firmen so etwas wie die Wahl zwischen Pest und Cholera, wenn Hacker in ihre Rechnersysteme eingedrungen sind und die IT verschlüsseln: Sollen sie Lösegeld zahlen, um rasch wieder zum Normalbetrieb zurückkehren zu können? Oder sollen sie standhaft bleiben und hoffen, dass die Wiederherstellung der Daten auf anderem Wege gelingt?