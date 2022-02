Cybersicherheit Es gibt einen wirksamen Schutz gegen Hacker – aber die Hälfte der Deutschen nutzt ihn nicht

Das ist ein großer Fehler, denn wer den Modus aktiviert hat, erschwert es Hackern und Passwortdieben massiv, ohne direkten Zugriff aufs Handy fremde Nutzerkonten zu knacken und so zu missbrauchen. Denn jeder unberechtigte Anmeldeversuch löst sofort eine entsprechende Meldung am Handy aus. Und ohne zusätzliche Freigabe bleibt das Konto geschützt – egal, wie simpel das primäre Passwort. Das entscheidende Plus an Onlinesicherheit bietet nicht die Änderung des Passworts einmal im Jahr, sondern die Aktivierung der zweiten Sicherungsstufe. Am besten schon heute und in jedem Onlinekonto. Und ab 2023 sollte der 1. Februar dann „Zwei-Faktor-Tag“ heißen.