Cybersicherheit Hackerangriff auf Ukraine: Nur ein Ablenkungsmanöver?

Wie die Microsoft-Experten in ihrem Blogpost beschreiben, waren sie am 13. Januar erstmals in der IT mehrerer ukrainischer Regierungsbehörden und Organisationen auf Computerprogramme gestoßen, die zunächst wie Ransomware wirkten. Das ist Software, die Datenbestände und Programme verschlüsselt und mit deren Hilfe Cyberkriminelle Lösegeld – auf Englisch „Ransom“ – von ihren Opfern fordern. Tatsächlich aber scheint das nur Tarnung gewesen zu sein, um in den ukrainischen Regierungsrechnern viel weiterreichende Schäden auszulösen: „Wenn die Software vom Angreifer aktiviert wird, [würde sie] das infizierte Computersystem funktionsunfähig machen“, heißt es in dem Post.