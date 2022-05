Cybersicherheitsexperte zum Ukraine-Krieg „Es drohen digitale Kollateralschäden“

In der Vergangenheit klagten speziell westliche Sicherheitsbehörden, dass Cyberkriminelle in Russland quasi Narrenfreiheit genießen.

Das stimmt in gewissem Maße, denn viele der Drahtzieher der Ransomware-Banden genießen in Russland seit über einem Jahrzehnt Freiheit und einen opulenten Lebensstil, ohne Verhaftungen befürchten zu müssen. Dies war Teil eines „Gentlemen's Agreement“ zwischen ihnen und den Behörden – solange sie keine Angriffe im Inland verüben und den Westen weiter belästigen, konnten die russischen Behörden ein Auge zudrücken. Ende Januar, kurz vor Kriegsbeginn, kam es dann doch überraschend zu Festnahmen von mehreren vermutlichen Mitgliedern der international aktiven Hackergruppe REvil, die etwa hinter den Attacken auf den Fleischkonzern JBS oder den IT-Dienstleister Kaseya steckte.