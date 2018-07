Cyface Mit dem Handy auf Schlaglochjagd

Das Abus 770A SmartX hat ebenfalls den Alarmton, zeichnet sich aber durch eine andere Funktion aus: Es lässt sich per Smartphone-App öffnen und schließen. Wer nämlich ein Smartphone mit Android- oder iOS-Betriebssystem nutzt, kann für dieses eine spezielle Abus-App herunterladen, die wiederum eine automatische Erkennung per Bluetooth erlaubt. Nähert sich der Besitzer mit seinem Smartphone dem Schloss, entriegelt dieses per Motorsteuerung automatisch. Weiterhin händisch müssen allerdings der Bügel und der untere Schlosskörper, der Mechanik und Elektronik integriert, voneinander getrennt werden. Beim Sichern des Fahrrads muss man also zunächst so wie bei einem klassischen Bügelschloss vorgehen. Das Schloss wird rund 200 Euro kosten.

Bild: pd-f.de