Dass das angeblich Ausdruck besonderer Innovationskraft sei, lobbyierten die Kalifornier immer wieder – auch in Brüssel. Tatsächlich war es vor allem der Versuch, einen Markt abzuschotten und die Konkurrenz einzuschränken. Tatsächlich ist der USB-C-Standard längst mindestens so vielfältig in seinen Funktionen und erlaubt vom Laden eines Handys über den Anschluss von Monitoren an PCs bis zur Koppelung von Druckern an die Rechner vielfältigste Anwendungen. Innovation, so zeigt sich wieder einmal, drückt sich nicht in proprietären Lösungen aus, sondern in einem möglichst breiten Angebot möglichst vieler Anbieter.