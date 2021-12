„Das Internet steht in Flammen“ Was die Log4j-Lücke so gefährlich macht

Was die Lücke so brandgefährlich macht, ist der Umstand, dass das Programm in dem sie steckt zwar nur eine recht unspektakuläre Aufgabe erfüllt, gleichzeitig aber in unzähligen Anwendungen integriert ist, die lokal in Unternehmen aber auch in Cloud-Rechenzentren laufen. Die Liste der bereits als betroffen identifizierten Firmen – und darüber auch der Kunden, die deren Hard- und Software einsetzen – umfasst nahezu die gesamte Digitalwirtschaft. Sie umfasst mehr als 140 Unternehmen, reicht von Amazon und Apple über Baidu, Google und LinkedIn, Twitter und Tesla bis hin zu VMWare und Webex.