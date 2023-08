Datendiebstähle bei Cloudanbietern Sicherheit in der Cloud? Eine Illusion!

Dennoch ist blinde Cloud-Euphorie nicht angebracht: Allzu viele Firmen wägen sich in falscher Sicherheit, was die Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen in der Cloud angeht. Besonders qualvoll müssen das in diesen Tagen Kunden des Anbieters „CloudNordic“ aus Dänemark lernen, der in der vergangenen Woche Ziel eines Hackerangriffs wurde. Wie CloudNordic nun kleinlaut einräumen musste, sind sämtliche Kundendaten unrettbar verloren. Ob Webseiten, E-Mail-Systeme, Kundenanwendungen – die Hacker haben einen digitalen Totalschaden ausgelöst.