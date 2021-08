Datenschutz im Kampf gegen sexuellen Missbrauch Anwalt: „Der Kinderschutz ist hier ein Totschlagargument“

Apple will den Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern unterstützen. Eine neue Software soll ab dem Herbst in den USA auf iPhone, iPad und iMac nach kinderpornografischen Bildern suchen. Wenn sie fündig wird, meldet der Elektronikgerätehersteller den Vorfall den Strafverfolgungsbehörden. So die Theorie. Datenschutzanwalt Niko Härting analysiert im Interview, ob auch deutsche iPhones bald ständig von Apple durchkämmt werden könnten.