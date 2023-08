Deepfakes in der Musikbranche Künstliche Intelligenz kills the radio star

Google wiederum hat im Januar ein KI-Werkzeug namens MusicML präsentiert, das Textanweisungen in Musik verwandeln kann. So reicht es etwa, einzutippen: „Soulful Jazz für eine Dinner-Party“ – und die künstliche Intelligenz erzeugt gleich mehrere Versionen eines entsprechenden Songs.



Gut vorstellbar also, das Google bald ein Produkt entwickelt, mit dem Jedermann in Sekunden neue Songs generieren kann – und das mit den Stimmen berühmter Popstars. Die Gespräche dazu mit Universal Music seien jedoch noch in einem frühen Stadium, heißt es in dem Medienbericht.