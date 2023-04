Deutscher Metaversum-Unternehmer Der Mann, der mit dem Schopenhauer-Prinzip die virtuelle Welt beherrschen will

Der Plan ist, dass die Immobilien auch in andere virtuelle Welten mitgenommen werden können. Die Betreiber verdienen an der internen Spielwährung und erhalten eine Kommission beim Weiterverkauf in echter Währung. Bislang sind 23 Städte weltweit freigeschaltet, die meisten in den USA. Die erste europäische Stadt ist Porto, wegen der Kooperation mit dessen Fußballklub. „Wir schauen immer, dass wir lokale Partner finden, die mit einer Stadt verbunden sind, um Interesse zu erzeugen“, sagt Lueth. In Rio de Janeiro kooperiert man mit einer bekannten Samba-Tanzschule, die Kurse in Upland offerieren will.