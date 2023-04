Deutscher Metaversum-Unternehmer Der Mann, der mit dem Schopenhauer-Prinzip die virtuelle Welt beherrschen will

Ihre derzeit über 3 Millionen Mitglieder erwerben virtuelle Grundstücke in momentan 23 Städten - darunter bekannte Adressen wie das Empire State Building in New York oder das Maracana Stadium in Rio de Janeiro - und bebauen diese dann mit virtuellen Gebäuden, vermarkten sie selbst oder verkaufen sie weiter. Prominente Partner sind der Weltfußballverband FIFA sowie die amerikanische Football-Liga NFL, die über Upland digitale Fanartikel vermarkten und via Non-Fungible Taken - kurz NFT - deren Echtheit garantiert. Der FC Porto ist der erste europäische Fußballklub, der sein Heimatstadium „Estádio do Dragão“ (Drachenstadion) in Upland nachbaut.



Grundstücksspekulation in virtuellen Welten ist nicht neu. Wettbewerber wie Decentraland oder The Sandbox handeln seit etlichen Jahren damit. The Sandbox soll im vergangenen Jahr virtuelle Grundstücke im Wert von 167 Millionen Dollar verkauft haben, so Schätzungen. „Der nächste heiße Grundstücksmarkt ist im Metaverse“, jubelte jüngst die New York Times. Trotz des Krypto-Winters würden weiterhin Milliarden von Dollar in dem Geschäft bewegt.