Deutschland-Ticket: Funktioniert das Abo zum Start wirklich bundesweit?

„Formal muss auch ein nordfriesischer Busfahrer ein bei einem niederbayrischen Verkehrsunternehmen ausgestelltes D-Ticket akzeptieren“, sagt ein hochrangiger Branchenvertreter. Doch ob diese Kontrolle ab dem 1. Mai wirklich bundesweit funktioniere, sei längst nicht sicher. Niemand in der Branche wisse nämlich derzeit, ob jeder Verkehrsbetreiber tatsächlich die nötigen Lesegeräte für die Digitaltickets schon in all seinen Verkehrsmitteln schon installiert habe. Mindestens in der Anfangszeit, so der Verkehrsmanager, „braucht es da sicher noch einiges an Flexibilität bei allen Beteiligten.“



