Wenn ich mir vorstelle, dass sich das Metaverse in den kommenden Jahren als digitale Geschäftswelt etabliert, dann hat das für mich als Unternehmerin Auswirkungen. Nehmen wir an, die junge Generation, die in den kommenden Jahren in die Geschäftswelt strömen wird, agiert mehrheitlich im Metaverse, weil sie es bereits kennen und nutzen – was bedeutet das für mich als Unternehmerin?