 Diess und Nadella: Volkswagen und Microsoft wollen gemeinsam die Cloud für vernetzte, autonome Autos bauen

Für die zweite Variante aber ist es unabdingbar, dass es überall dort, wo die Fahrzeuge unterwegs sind, auch ein superschnelles Mobilfunknetz gibt. Darauf will sich so gut wie niemand in der Branche verlassen – weshalb sich alle Unternehmen auch darauf einstellen, die Daten im Auto selbst auszuwerten. „Es ist gar nicht nötig, alle Daten aus dem Auto zu holen“, sagt etwa Danny Shapiro, Vice President Automotive des kalifornischen Chipherstellers Nvidia, „Es gibt Daten, die man im Auto in Echtzeit verarbeiten muss, etwa Sensorsignale und Befehle, die direkt auf den Antriebsstrang und die Lenkung Einfluss haben.“ Andere Daten aber, etwa zum Straßenzustand oder über Staus, müssten nicht so dringend analysiert werden.

VW hat sich nun offiziell für Variante zwei entschieden: eine Datencloud. „Autonomes Fahren auf den höheren Niveaus wird nur mit einer reibungslosen Cloud funktionieren“, sagte Diess in Berlin.