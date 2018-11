Digital Champions Award Diese Unternehmen verbessern den Kundenkontakt mit neuen Technologien

Die Duisburger Firma gehört zur Unternehmensgruppe Weiss + Appetito mit Hauptsitz im schweizerischen Bern, die unter anderem Festnetz- und Mobilfunkstandorte in Deutschland und der Schweiz baut, darunter für die Deutsche Telekom und Vodafone. In der neu gegründeten Abteilung Smart Communications entwickelt das Unter nehmen allerdings auch plattformbasierte Systeme für Privatkunden in vielen verschiedenen Bereichen, zum Beispiel für das Bezahlen an Autowaschanlagen oder an Ladestationen für E-Autos.