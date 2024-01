Digital Markets Act: Google passt Internet-Suche auf Druck der EUan

Der US-Konzern Google ändert auf Druck der Europäischen Union (EU) die Algorithmen seiner Internet-Suchmaschine. Künftig würden konkurrierende Vergleichsseiten prominenter in den Suchergebnissen auftauchen, kündigte die Alphabet-Tochter am Mittwoch in einem Blogbeitrag an. Diese würden in einem gesonderten Abschnitt angezeigt. „Für Kategorien wie Hotels werden wir außerdem einen speziellen Bereich testen, um detailliertere Einzelergebnisse mit Bildern, Sternebewertungen und mehr anzuzeigen.“