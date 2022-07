Digital Services Act So beendet die EU die De-facto-Dominanz in Apples Produkt-Universum

Eine Beschränkung, die die EU-Kommission schon im Mai dieses Jahres in einer „vorläufigen Einschätzung“ als „Missbrauch von Marktmacht“ moniert hatte. „Ein solches Verhalten würde einen Verstoß gegen unsere Wettbewerbsvorschriften darstellen“, betonte die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Apple verwies damals darauf, dass ApplePay nur eine von mehreren Bezahloptionen für Konsumenten sei; immerhin könnten die ja auch die Kreditkarte zücken oder bar zahlen.



Auch die bisherige technische De-facto-Dominanz von Apples hauseigenem Browser auf iPhones und iPads dürfte vorbei sein. Denn selbst wenn es inzwischen konkurrierende Programme fürs Internet wie Mozillas Firefox, Microsofts Edge oder Googles Chrome für Apples Geräte gibt, praktisch verbirgt sich unter der abweichenden Oberfläche an entscheidender Stelle doch stets Apples Technik. Um Webseiten anzuzeigen, müssen auch die Konkurrenten auf iPhones und iPads die sogenannte Webkit-Engine benutzen, die von Apple stammt. Den Einsatz alternativer Anzeigemodule für Webseiten, die die Konkurrenten selbst entwickelt haben und die sich in Geschwindigkeit und Darstellungsqualität vom Webkit absetzen könnten, lässt Apple nicht zu.