Digital Services Act: So beendet die EU die De-facto-Dominanz in Apples Produkt-Universum

In Zukunft muss neben den App-Stores in iOS und iPadOS auch der Kauf über andere Plattformen möglich sein. Eine Kampfansage an Apples Strategie, ausschließlich den eigenen App-Store zur Installation neuer Anwendungen zuzulassen. Apple selbst verweist auf Anfrage auf eine Stellungnahme aus dem März. Darin steht, dass Apple sich „nach wie vor Sorgen“ mache, dass einige Vorschriften des Digital Market Acts „unnötige Datenschutz- und Sicherheitslücken für unsere Nutzer schaffen werden“. Außerdem werde es durch andere Regelungen für Apple unmöglich, „Gebühren für geistiges Eigentum zu erheben, in das wir sehr viel investieren“.

Der lukrative App-Store ist nämlich nicht der einzige Punkt, an dem die EU mit den Neuregelungen die faktische Apple-Dominanz knacken will: Gleiches gilt für den Kurznachrichtendienst iMessage. Zwar lässt das Unternehmen die Installation anderer Messenger auf seinen Geräten zu. Anders als bei E-Mail-Programmen oder Browsern ist ein Wechsel des primären Messengers in den Standardeinstellungen von iPhones oder iPads bisher nicht möglich. Dort bleibt Apples iMessage-Dienst die fest einprogrammierte Anwendung der Wahl. Das dürfte künftig nicht länger erlaubt sein.