Was aber passiert in den Stunden, in denen das Display des Smartphones nicht an ist? Dann gibt es plötzlich kaum Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Nutzers – zumindest nicht durch das Handy. Genau dann aber können Nutzer viel tiefer und länger erreicht werden – und hier spielt Audio eine bedeutende Rolle, denn genau dann entfalten audiobasierte Medien ihre volle Wirkung. Bestes Beispiel sind Podcasts: passiver Konsum in Momenten, in denen das Display des Smartphones eben nicht an ist, beim Joggen vorm Schlafen- oder beim Gassigehen. Podcasts sind sehr erfolgreich sowohl in Quantität als auch in Qualität: Etwa 41 Millionen US-Amerikaner hören monatlich mindestens einen Podcast. Mein eigener Podcast „Digitale Optimisten“ wird pro Folge durchschnittlich 45 Minuten lang angehört – wo schenken Nutzer überhaupt noch so viel Aufmerksamkeit am Stück?