Ein Schritt zurück ins San Francisco des Jahres 2019, im Jahr 1 b.c. (before Corona): Schwärme von top-ausgebildeten Twenty- & Thirty-Somethings zieht es nach San Francisco und ins Silicon Valley, wo an der Zukunft gearbeitet wird. Der offenkundige Preis dafür: Absurd hohe Mieten und ein heiß umkämpfter Wohnungsmarkt, wo eine 70-Quadratmeter-Wohnung unter 4000 Dollar pro Monat ein echtes Statussymbol ist. Nicht selten machen manche einen echten Rückschritt in ihrer Lebensqualität. Viele meiner Freunde Mitte 30 sind zurück in eine WG gezogen, oder in ein winziges Studio-Apartment, um die Kosten im Griff zu halten. Ich selbst habe viel zu viel Geld für ein schlecht isoliertes „Two-bedroom“ gezahlt, in dem ich die Gespräche der Nachbarn mühelos mithören konnte. Dann schlägt Corona wie ein Meteorit im Silicon Valley ein, viele Tech-Firmen machen das Homeoffice zum Standard und lassen so die Luft aus dem überhitzten Wohnungsmarkt. Die Folge: Rapide fallende Mieten und mehr „For rent“-Schilder als jemals zuvor.