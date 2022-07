Nicht jeder Kunde ist gleich. Wie fasst man aber Gruppen von Kunden so in Segmente zusammen, dass man sie gezielt bearbeiten kann? Häufig nutzen Start-ups demografische oder verhaltensrelevante Kriterien: Alter, Geschlecht oder Personas. Selten wird die Zahlungsbereitschaft der Kunden für einzelne Features als Grundlage für die Segmentierung verwendet, obwohl das große Vorteile haben kann. Hat ein Kundensegment eine hohe Zahlungsbereitschaft für eine sofortige Lieferung, ein anderes Segment legt Wert auf besonders ökologisches Handling und ein drittes möchte nur für Basisfunktionen einen (geringen) Preis zahlen? Daraus können drei Angebotspakete werden: Eins bietet eine Lieferung am nächsten Tag, das zweite bündelt den CO2-Offset und das dritte ist das no-frills-Einsteigerpaket. Das Vorgehen kann nicht nur höhere Durchschnittspreise erreichen, sondern dem internen Sales-Team bei der Marktbearbeitung helfen.