Diese willingness-to-pay ist zentral für eine erfolgreiche Preisstrategie: Welche Aspekte des Angebots haben einen so hohen Wert für die Zielgruppe, dass sie tatsächlich bereit ist dafür Geld zu zahlen. Um das herauszufinden, sollten Start-ups so früh wie möglich eine ganz simple Frage in Gesprächen mit Nutzern stellen: „Sind Sie bereit für dieses Angebot zu zahlen?“ Falls die Nutzer dazu Nein sagen – warum? Ist das Problem für die Nutzer am Ende doch gar nicht so groß, wenn sie dafür zahlen müssen? Start-ups müssen diese Information so früh wie möglich kennen, denn niemand will die Energie investieren, um am Ende ein Produkt zu entwickeln, für das niemand zahlen möchte.